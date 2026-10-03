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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 123
الأنعام
١٢٣
١٢٣:٦
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ
ﲡ
جَعَلۡنَا
ﲢ
فِي
ﲣ
كُلِّ
ﲤ
قَرۡيَةٍ
ﲥ
أَكَٰبِرَ
ﲦ
مُجۡرِمِيهَا
ﲧ
لِيَمۡكُرُواْ
ﲨ
فِيهَاۖ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
يَمۡكُرُونَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﲮ
وَمَا
ﲯ
يَشۡعُرُونَ
ﲰ
١٢٣
ﲱ
ومثل هذا الذي حصل مِن زعماء الكفار في
«مكة»
من الصدِّ عن دين الله تعالى، جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم أكابرهم; ليمكروا فيها بالصد عن دين الله، وما يكيدون إلا أنفسهم، وما يُحِسُّون بذلك.
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