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الأنعام
١٢١
١٢١:٦
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَأۡكُلُواْ
مِمَّا
لَمۡ
يُذۡكَرِ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
وَإِنَّهُۥ
لَفِسۡقٞۗ
وَإِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ
لَيُوحُونَ
إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِهِمۡ
لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ
وَإِنۡ
أَطَعۡتُمُوهُمۡ
إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ
١٢١
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تفسير الجلالين
﴿وَلَا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ بِأَنْ مَاتَ أَوْ ذُبِحَ عَلَى اسْم غَيْره وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِم وَلَمْ يُسَمِّ فِيهِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَهُوَ حَلَال قَالَهُ ابن عَبَّاس وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ﴿وَإِنَّهُۥ﴾ أَيْ الْأَكْل مِنْهُ ﴿لَفِسۡقࣱۗ﴾ خُرُوج عَمَّا يَحِلّ ﴿وَإِنَّ ٱلشَّیَـٰطِینَ لَیُوحُونَ﴾ يُوَسْوِسُونَ ﴿إِلَىٰۤ أَوۡلِیَاۤىِٕهِمۡ﴾ الْكُفَّار ﴿لِیُجَـٰدِلُوكُمۡۖ﴾ فِي تَحْلِيل الميتة ﴿وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ﴾ فيه ﴿إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾