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الأنعام
١١٥
١١٥:٦
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
] وه وشهو وهعدو بهڵێنی خوای گهوره ههمووی تهواو و ڕاست بوو، ههواڵهكانی لهوپهڕی ڕاستگۆییدایه، وه ئهحكامهكانیشی لهوپهڕی دادوهریدایه [
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
] وه هیچ گۆڕانێك بهسهر وشهو بڕیارو حوكمی خوای گهورهدا نایات [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهكانتان، وه زۆر زانایه به كردهوهكانتان