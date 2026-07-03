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الأنعام
١١٤
١١٤:٦
افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤
أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤
أَفَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَبۡتَغِي
حَكَمٗا
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ
إِلَيۡكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡلَمُونَ
أَنَّهُۥ
مُنَزَّلٞ
مِّن
رَّبِّكَ
بِٱلۡحَقِّۖ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١١٤
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J Yousef
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١١٤:٦
تم النشر فى
The 99 Names of Allah
God Almighty is Al-Ḥakam. The root of this word is the three-letter root ḥ-k-m (م – ك – ح), which also gives rise to His name Al-Ḥakeem. The root means ‘to prevent’ or ‘to restrain’ (المنع), and it is linked to preventing oppression; ḥikma (wisdom) also means ‘the prevention of ignorance’ (maqayis Al-lugha). Ḥukm is not only knowledge, but understanding and execution of that knowledge; it can therefore mean ‘decree’ or ‘judgment’. In Arabic, the ...
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