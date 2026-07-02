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الأنعام
١١٠
١١٠:٦
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
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Meagan Hotchkiss Trejo
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المراجع
آية ١١٠:٦، ١٦٥:٢، ٣:٥٧
Strengthen Your Faith, Strengthen Your Heart
Want a stronger faith? A firmer heart? It's all about connection. Connect with Allah ﷻ prayer, dive deep into the Quran, learn all you can about Islam, and surround yourself with positive influences.
Remember, building a strong faith takes time. Be patient, persevere, and trust Allah ﷻ. Your heart will thank you.
Al-Nu’man ibn Bashir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ...
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