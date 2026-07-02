تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
١٠٩
١٠٩:٦
واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءتهم اية ليومنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يومنون ١٠٩
وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٩
وَأَقۡسَمُواْ
بِٱللَّهِ
جَهۡدَ
أَيۡمَٰنِهِمۡ
لَئِن
جَآءَتۡهُمۡ
ءَايَةٞ
لَّيُؤۡمِنُنَّ
بِهَاۚ
قُلۡ
إِنَّمَا
ٱلۡأٓيَٰتُ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
وَمَا
يُشۡعِرُكُمۡ
أَنَّهَآ
إِذَا
جَآءَتۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٠٩
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
] وه هاوبهشبڕیاردهران سوێندیان خوارد به خوای گهوره ئهوپهڕی سوێند خواردن [
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
] وتیان: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهگهر یهك موعجیزهمان بۆ بێنی بهچاو خۆمان بیبینین ئهوا ئیمانت پێ ئههێنین [
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بڵێ: ههرچی موعجیزه ههیه ئهوهی كه ئێوه پێشنیاری ئهكهن و داوای ئهكهن لای خوای گهورهیهو بهدهست خوای گهورهیه، كه ئهوان مهبهستیان كوفرو عینادى بوو نهك هیدایهت وهرگرتن و باوهڕهێنان [
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩)
] وه ئێوه ئهی باوهڕداران نازانن ئهمانه ئهگهر موعجیزهیشیان بۆ بێت ئیمان ناهێنن بۆیه سوور مهبن لهسهر ئیمان هێنانی ئهوان