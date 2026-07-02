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الأنعام
١٠٨
١٠٨:٦
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون ١٠٨
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٠٨
وَلَا
تَسُبُّواْ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
فَيَسُبُّواْ
ٱللَّهَ
عَدۡوَۢا
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖۗ
كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا
لِكُلِّ
أُمَّةٍ
عَمَلَهُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِم
مَّرۡجِعُهُمۡ
فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
١٠٨
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تفسير الجلالين
﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ﴾ هُمْ ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ الْأَصْنَام ﴿فَیَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا﴾ اعْتِدَاء وَظُلْمًا ﴿بِغَیۡرِ عِلۡمࣲۗ﴾ أَيْ جَهْلًا مِنْهُمْ بِاَللَّهِ ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا زَيَّنَّا لِهَؤُلَاءِ مَا هُمْ عَلَيْهِ ﴿زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ﴾ مِنْ الْخَيْر وَالشَّرّ فَأْتُوهُ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿فَیُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ١٠٨﴾ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ