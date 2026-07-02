تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
١٠٥
١٠٥:٦
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
] بهم شێوازه ئایهتهكانی خۆمان ڕوون ئهكهینهوه [
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
] وه موشریكان ئهڵێن: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهم قورئان و ڕوونكردنهوهیه له شوێنێكی تر لای ئههلی كتاب خوێندووتهو لهوانهوه فێر بوویته [
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: وه ئێمه ئهم قورئانه ئاشكرا ئهكهین وه ڕوونی ئهكهینهوه بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێ