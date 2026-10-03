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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 103
الأنعام
١٠٣
١٠٣:٦
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ١٠٣
لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٣
لَّا
ﱕ
تُدۡرِكُهُ
ﱖ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱗ
وَهُوَ
ﱘ
يُدۡرِكُ
ﱙ
ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ
ﱚﱛ
وَهُوَ
ﱜ
ٱللَّطِيفُ
ﱝ
ٱلۡخَبِيرُ
ﱞ
١٠٣
ﱟ
لا ترى اللهَ الأبصارُ في الدنيا، أما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، ويعلمها على ما هي عليه، وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطنها.
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