تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 102
الأنعام
١٠٢
١٠٢:٦
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذَٰلِكُمُ
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
رَبُّكُمۡۖ
ﱃﱄ
لَآ
ﱅ
إِلَٰهَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُوَۖ
ﱈﱉ
خَٰلِقُ
ﱊ
كُلِّ
ﱋ
شَيۡءٖ
ﱌ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
كُلِّ
ﱑ
شَيۡءٖ
ﱒ
وَكِيلٞ
ﱓ
١٠٢
ﱔ
ذلكم -أيها المشركون- هو ربكم جل وعلا لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء فانقادوا واخضعوا له بالطاعة والعبادة. وهو سبحانه على كل شيء وكيل وحفيظ، يدبر أمور خلقه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.