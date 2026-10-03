تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الأنعام، الآية 101
الأنعام
١٠١
١٠١:٦
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِيعُ
ﳇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳈ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﳉﳊ
أَنَّىٰ
ﳋ
يَكُونُ
ﳌ
لَهُۥ
ﳍ
وَلَدٞ
ﳎ
وَلَمۡ
ﳏ
تَكُن
ﳐ
لَّهُۥ
ﳑ
صَٰحِبَةٞۖ
ﳒﳓ
وَخَلَقَ
ﳔ
كُلَّ
ﳕ
شَيۡءٖۖ
ﳖﳗ
وَهُوَ
ﳘ
بِكُلِّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عَلِيمٞ
ﳛ
١٠١
ﳜ
والله تعالى هو الذي أوجد السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ تعالى الله عما يقول المشركون علوًّا كبيرًا، وهو الذي خلق كل شيء من العدم، ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.