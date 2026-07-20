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الأحزاب
٩
٩:٣٣
يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌۭ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا وَجُنُودًۭا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٩
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
ٱذۡكُرُواْ
نِعۡمَةَ
ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡ
إِذۡ
جَآءَتۡكُمۡ
جُنُودٞ
فَأَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
وَجُنُودٗا
لَّمۡ
تَرَوۡهَاۚ
وَكَانَ
ٱللَّهُ
بِمَا
تَعۡمَلُونَ
بَصِيرًا
٩
يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في
«المدينة»
أيام غزوة الأحزاب -وهي غزوة الخندق-، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج
«المدينة»
، واليهود والمنافقون من
«المدينة»
وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحًا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها، فوقع الرعب في قلوبهم. وكان الله بما تعملون بصيرًا، لا يخفى عليه من ذلك شيء.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٩:٣٣
كانت هذه الريح معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين كانوا قريبًا منها، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها، ولا خبر عندهم بها. القرطبي:16/90.
السؤال: بيّن وجه الإعجاز بإرسال الريح في غزوة الأحزاب.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_9
#وقفة_تدبرية
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٠
Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤٥ أسبوعًا
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المراجع
آية ٩:٣٣
Bismillah
'O you who believe, remember the favor of Allah upon you when the forces came against you…' This verse is not just about a battle, it is about memory. Gratitude lives in memory. To remember the trench is to remember that moment when everything seemed lost—when hunger gnawed at your stomach, when cold cut your skin, when enemies outnumbered you three to one, when betrayal broke your trust—yet Allah was with you. He sent a wind to scatt...
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٢١
٦
Beenish Ameen
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٩:٣٣
This verse reminds us of a profound truth:
We often cannot perceive how Allah helps us through challenges.
His assistance comes in ways beyond our understanding, yet He sees every struggle, every effort, and every tear.
We can't see the intricate ways He pulls the strings for us, and because of that, we often forget the countless blessings we enjoy daily.
When things go well, we credit our hard work. When things fall apart, we question our...
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٩
٢
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