تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأحزاب
٨
٨:٣٣
ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما ٨
لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًۭا ٨
لِّيَسۡـَٔلَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
عَن
صِدۡقِهِمۡۚ
وَأَعَدَّ
لِلۡكَٰفِرِينَ
عَذَابًا
أَلِيمٗا
٨
أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل؛ ليسأل المرسلين عمَّا أجابتهم به أممهم، فيجزي الله المؤمنين الجنة، وأعد للكافرين يوم القيامة عذابًا شديدًا في جهنم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٧:٣٣-٨
يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين... ميثاقهم الغليظ، وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله... وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم؟! أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟! السعدي:659.
السؤال: هل السؤال عن الميثاق الغليظ خاص بالأنبياء والرسل؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_7
#وقفة_ت...
عرض المزيد
٠
٠
Tulayhah Tafsir Translations
تابع
السنة الماضية
·
المراجع
آية ٨:٣٣
Allah says in surah al-Ahzab [33]:
[لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ]
'That He may question the truthful ones about their truthfulness.' [8]
In one of his writings, ibn al-Qayyim commented on this by writing:
[فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم، فما الظن بالكاذبين]
So if the ones who acknowledged the truth will be held back to be questioned about their truthfulness, then what about the deniers of the truth?
[Ighatah al-Lahfan 1/83]
١٢
٢
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل ٤٥ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١:٣٣-٨
Bismillah
I hear the verses as if they are being spoken to me in the stillness of Madinah. Allah says to His Prophet ﷺ: do not obey the hypocrites, do not fear the disbelievers, fear only Me, trust in Me. And I feel the weight of those words sink into my own heart. How often do I let people’s opinions scare me more than the gaze of Allah? How often do I forget that His protection is enough, even if the world stands against me?
Then the verses...
عرض المزيد
٢٢
٤
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية