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الأحزاب
٧١
٧١:٣٣
يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ٧١
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١
يُصۡلِحۡ
لَكُمۡ
أَعۡمَٰلَكُمۡ
وَيَغۡفِرۡ
لَكُمۡ
ذُنُوبَكُمۡۗ
وَمَن
يُطِعِ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ
فَقَدۡ
فَازَ
فَوۡزًا
عَظِيمًا
٧١
إذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديدًا أصلح الله لكم أعمالكم، وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة.
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٠:٣٣-٧١
(وقولوا قولًا سديدًا): قال ابن عباس: صوابًا، وقال قتادة: عدلًا، وقال الحسن: صدقًا... (يصلح لكم أعمالكم): قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل: يُزَكِّ أعمالكم. (ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا): أي: ظفر بالخير كله. البغوي:3/589.
السؤال: ما العواقب الحسنة لحفظ اللسان وتحري القول السديد؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_7...
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