تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأحزاب
٧
٧:٣٣
واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ٧
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍۢ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ٧
وَإِذۡ
أَخَذۡنَا
مِنَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ
مِيثَٰقَهُمۡ
وَمِنكَ
وَمِن
نُّوحٖ
وَإِبۡرَٰهِيمَ
وَمُوسَىٰ
وَعِيسَى
ٱبۡنِ
مَرۡيَمَۖ
وَأَخَذۡنَا
مِنۡهُم
مِّيثَٰقًا
غَلِيظٗا
٧
واذكر -أيها النبي- حين أخذنا من النبيين العهد المؤكد بتبليغ الرسالة، وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم
(وهم أولو العزم من الرسل على المشهور)
، وأخذنا منهم عهدًا مؤكدًا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وأن يُصَدِّق بعضهم بعضًا.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٧:٣٣
إنَّما خص هؤلاء الخمسة -وإن دخلوا في زمرة النبيين- تفضيلًا لهم، وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب، وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. القرطبي:17/68.
السؤال: لم خص هؤلاء الرسل بالذكر في هذا الموضع؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_7
#وقفة_تدبرية
٠
٠
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٧:٣٣-٨
يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين... ميثاقهم الغليظ، وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله... وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم؟! أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟! السعدي:659.
السؤال: هل السؤال عن الميثاق الغليظ خاص بالأنبياء والرسل؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_7
#وقفة_ت...
عرض المزيد
٠
٠
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل ٤٤ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٥:٣٣، ١٧٢:٧، ٦٣:٢، ٧:٣٣، ٨٣:٢، ١٣:٥، ٧٢:٣٣، ٦٥:٢، ١١١:٩، ٣٤:١٧، ٢١:٤
Bismillah
The Qur’an shows that the story of humanity is the story of covenants. Before time and history, Allah gathered every soul and asked: 'Am I not your Lord?' and we all replied: 'Yes, we bear witness' (7:172). That first covenant is written into our nature. Whether we remember it or not, we are bound to it.
From there, covenants continued through prophets and nations. Allah entrusted Banī Isrā’īl with pledge after pledge: 'Hold firmly ...
عرض المزيد
٣٦
١٠
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل ٤٥ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١:٣٣-٨
Bismillah
I hear the verses as if they are being spoken to me in the stillness of Madinah. Allah says to His Prophet ﷺ: do not obey the hypocrites, do not fear the disbelievers, fear only Me, trust in Me. And I feel the weight of those words sink into my own heart. How often do I let people’s opinions scare me more than the gaze of Allah? How often do I forget that His protection is enough, even if the world stands against me?
Then the verses...
عرض المزيد
٢٢
٤
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية