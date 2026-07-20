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الأحزاب
٦٩
٦٩:٣٣
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ٦٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًۭا ٦٩
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَكُونُواْ
كَٱلَّذِينَ
ءَاذَوۡاْ
مُوسَىٰ
فَبَرَّأَهُ
ٱللَّهُ
مِمَّا
قَالُواْۚ
وَكَانَ
عِندَ
ٱللَّهِ
وَجِيهٗا
٦٩
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبيَّ الله موسى، فبرَّأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور، وكان عند الله عظيم القدر والجاه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٦٩:٣٣
قال ابن عباس: "كان حظيًا عند الله لا يسأل شيئًا إلا أعطاه"، وقال الحسن: "كان مستجاب الدعوة"، وقيل: كان محببًا مقبولًا. البغوي:3/588.
السؤال: بيّن منزلة موسى -عليه السلام- عند ربه تعالى.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_69
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Mohannad Hakeem
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السنة الماضية
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المراجع
آية ٦٩:٣٣، ١٣٨:٧، ١٢٨:٧-١٢٩
Ep 13. Story of Musa and Life Design: The internal challenges with Bani Israel
Prophet Musa (AS) had an internal battle within his own community, which consumed his time, attention, and wellbeing.
Every activist, leader, and changemaker need to bear in mind that many times the same people you're trying to help could hurt you. After being enslaved to the pharaoh, they become a mini version of the oppressor and start hurting themselves and hurtin...
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