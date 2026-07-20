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الأحزاب
٦٤
٦٤:٣٣
ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا ٦٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٦٤
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَعَنَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
وَأَعَدَّ
لَهُمۡ
سَعِيرًا
٦٤
إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة، وأعدَّ لهم في الآخرة نارًا موقدة شديدة الحرارة، ماكثين فيها أبدًا، لا يجدون وليًّا يتولاهم ويدافع عنهم، ولا نصيرًا ينصرهم، فيخرجهم من النار.
يوم تُقَلَّب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيِّرين:
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا، فكنا من أهل الجنة.
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٦٣:٣٣-٦٤
ومجرد مجيء الساعة قربًا وبعدًا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنَّما النتيجة والخسار والربح والشقاء والسعادة: هل يستحق العبد العذاب، أو يستحق الثواب؟! فهذه سأخبركم بها، وأصف لكم مستحقها، فوصف مستحق العذاب، ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة؛ فقال: (إن الله لعن الكافرين). السعدي:672.
السؤال: ما الحكمة من ذكر عذاب الكافرين بعد ذكر قرب الساعة؟
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