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الأحزاب
٥٨
٥٨:٣٣
والذين يوذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ٥٨
وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ٥٨
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡذُونَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
بِغَيۡرِ
مَا
ٱكۡتَسَبُواْ
فَقَدِ
ٱحۡتَمَلُواْ
بُهۡتَٰنٗا
وَإِثۡمٗا
مُّبِينٗا
٥٨
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه، فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٨:٣٣
ألحقت حُرمة المؤمنين بحرمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تنويهًا بشأنهم، وذكروا على حدة للإِشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حُرمة النبي -صلى الله عليه وسلم- وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. ابن عاشور:22/105.
السؤال: لماذا ذكرت حرمة المؤمنين بعد ذكر حرمة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
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