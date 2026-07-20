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الأحزاب
٥٣
٥٣:٣٣
يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولاكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذالكم كان يوذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذالكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان توذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذالكم كان عند الله عظيما ٥٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًۭا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍۢ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَدۡخُلُواْ
بُيُوتَ
ٱلنَّبِيِّ
إِلَّآ
أَن
يُؤۡذَنَ
لَكُمۡ
إِلَىٰ
طَعَامٍ
غَيۡرَ
نَٰظِرِينَ
إِنَىٰهُ
وَلَٰكِنۡ
إِذَا
دُعِيتُمۡ
فَٱدۡخُلُواْ
فَإِذَا
طَعِمۡتُمۡ
فَٱنتَشِرُواْ
وَلَا
مُسۡتَـٔۡنِسِينَ
لِحَدِيثٍۚ
إِنَّ
ذَٰلِكُمۡ
كَانَ
يُؤۡذِي
ٱلنَّبِيَّ
فَيَسۡتَحۡيِۦ
مِنكُمۡۖ
وَٱللَّهُ
لَا
يَسۡتَحۡيِۦ
مِنَ
ٱلۡحَقِّۚ
وَإِذَا
سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا
فَسۡـَٔلُوهُنَّ
مِن
وَرَآءِ
حِجَابٖۚ
ذَٰلِكُمۡ
أَطۡهَرُ
لِقُلُوبِكُمۡ
وَقُلُوبِهِنَّۚ
وَمَا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُؤۡذُواْ
رَسُولَ
ٱللَّهِ
وَلَآ
أَن
تَنكِحُوٓاْ
أَزۡوَٰجَهُۥ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦٓ
أَبَدًاۚ
إِنَّ
ذَٰلِكُمۡ
كَانَ
عِندَ
ٱللَّهِ
عَظِيمًا
٥٣
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي، فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له، والله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة، وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدًا؛ لأنهن أمهاتكم، ولا يحلُّ للرجل أن يتزوج أمَّه، إنَّ أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر، واجتنبت ما نهى الله عنه منه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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آية ٥٣:٣٣
قال ابن عباس: "نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي -صلى الله عليه وسلم- فيدخلون عليه قبل الطعام، فيقعدون إلى أن يُطبخ، ثم يأكلون ولا يخرجون؛ فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم، وأن ينصرفوا إذا أكلوا ". (فإذا طعمتم فانتشروا) أي: انصرفوا، قال بعضهم: هذا أدب أدّب الله به الثقلاء. ابن جزي:2/194.
السؤال: ما آداب الزيارة التي تستفاد من هذه الآية؟
فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبًا وحياءً، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما ...
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Abdullah Quadri
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قبل سنتين
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آية ٥٣:٣٣
This verse is a lesson to we Muslims on the etiquette of being a guest in someone house. We should make sure we don't overstay our welcome and make our brother uncomfortable after he might have shown us hospitality as prescribed by Allah and his messenger
٣
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UmAyoub
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قبل ٤ سنوات
·
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آية ٥٣:٣٣
'And when you ask [his wives] for something, ask them from behind a partition. That is purer for your hearts and their hearts.'
One of the most beautiful verses of Quran about 'Hayaa'
Hayaa can be translated to mean modesty, shame, shyness, or bashfulness. The word haya is derived from the word 'hayah', which means life. Implicit in its meaning is that the person without haya is like a dead person . Islām encourages and treasures haya as it is...
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٢
٠
y z
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قبل ٥ سنوات
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آية ٥٣:٣٣
It should be noted that the hijāb, as it was confirmed in the period, does not in the least mean 'shutting up' the wives of the Prophet in a secluded area or to isolate them from their environment. The wives of the Prophet themselves did not understand it as such either, as they continued to go about their business as they wished. For example, this prescription certainly did not prevent Aïsha from traveling, accomplishing the pilgrimage, or conti...
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٢
١
tareq abed
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قبل ٦ سنوات
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آية ٤٣:٤، ١٠٢:٤، ٣٠:٢٤، ٤٣:٢، ١٠١:٤، ٥٣:٣٣، ٣٢:٣٣، ٣٢:١٧، ٢٣٩:٢
Anyone who ponders on what Allah swt has legislated in the Quran and Sunnah will very soon come to realize that whenever Allah SWT likes for something to be done he opens all the doors to facilitate it to be done.
For example, Allah SWT loves for us to pray, so he made it easy to pray regardless of what situation you are in. If in fear, you can pray the fear prayer,. If you unsure the direction of the qiblah, you are forgiven for praying in ...
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١٩
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tareq abed
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قبل ٧ سنوات
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آية ٥٣:٣٣
If it is purer for the hearts of the best generation, the companions RA, to speak to the Prophets SAW's wives behind a barrier, then how much more would we be in need to lower our gaze given our purity is much further from the companions and that of the Prophets wives.
٤
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