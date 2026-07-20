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الأحزاب
٤٨
٤٨:٣٣
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٤٨
وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًۭا ٤٨
وَلَا
تُطِعِ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ
وَدَعۡ
أَذَىٰهُمۡ
وَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۚ
وَكَفَىٰ
بِٱللَّهِ
وَكِيلٗا
٤٨
ولا تطع -أيها الرسول- قول كافر أو منافق واترك أذاهم، ولا يمنعك ذلك من تبليغ الرسالة، وثق بالله في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه يكفيك ما أهمَّك من كل أمور الدنيا والآخرة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٨:٣٣
فإن ذلك جالب لهم، وداع إلى قبول الإسلام، وإلى كفِّ كثير من أذيتهم له ولأهله. السعدي:668.
السؤال: لماذا نهى الله عن أذية الكافرين والمنافقين؟
أي: لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم. القرطبي:16/173.
السؤال: يريد الكافرون والمنافقون من الداعية أمرًا معينًا، فما هو؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_48
#وقفة_تدبرية
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Rahmat Eyinfunjowo
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٤٨:٣٣
I love how Allah asks us to overlook the annoyances of the disbelievers - right after a firm instruction to not yield to them.
While we are to remain patient and ignore the trivial annoyances that may come from them, it is clear that we must not follow in their ways of kufr.
Then, the verse ends with asking the believers to 'put their trust in Allah, for He is the best disposer of affairs'. Allah, in His infinite Knowledge knows that we will a...
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١
Rushana Roberts
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٤٧:٣٣-٤٨
Asalaamu Alaykum Wa Rahmatulaahi Wa Barakaatuh
A new beginning for me is when Allahu Ta'ala gives me life after death every day when I awake from sleep, from one salaah to another. As every second of our lives is a step closer to Death. Can we say that we are absolutely prepared?
A new beginning is not this life but what Allah has prepared for the most grateful, patient, obedient, and humble. Are we ready, you will be with the ONE you love........
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