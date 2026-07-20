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الأحزاب
٤٥
٤٥:٣٣
يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ٤٥
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًۭا وَمُبَشِّرًۭا وَنَذِيرًۭا ٤٥
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَٰكَ
شَٰهِدٗا
وَمُبَشِّرٗا
وَنَذِيرٗا
٤٥
يا أيها النبي إنَّا أرسلناك شاهدًا على أمتك بإبلاغهم الرسالة، ومبشرًا المؤمنين منهم بالرحمة والجنة، ونذيرًا للعصاة والمكذبين من النار، وداعيًا إلى توحيد الله وعبادته وحده بأمره إياك، وسراجًا منيرًا لمن استنار بك، فأمْرك ظاهر فيما جئتَ به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٥:٣٣
وقدمت البِشارة على النِذارة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. ابن عاشور:22/53.
السؤال: لماذا قدمت البشارة على النذارة في وصفه -صلى الله عليه وسلم- في الآية؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_45
#وقفة_تدبرية
٠
٠
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٤٥:٣٣-٤٦
هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- هي المقصود من رسالته، وزبدتها، وأصولها التي اختص بها. السعدي:667.
السؤال: لماذا ذكرت هذه الأشياء الخمسة في وصف نبينا دون غيرها؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_45
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Hammad Fahim
تابع
السنة الماضية
·
المراجع
آية ٤٥:٣٣-٤٧
Prophetic Tenderness in Dawah
Dawah isn’t about casting fear into the hearts of people with the hope that it motivate them to change. That’s not how the Prophet ﷺ approached it. His Dawah was balanced - it involved both positive encouragement and gentle warnings. It was predicated on the basis of wisdom, mercy, and a deep understanding of the human soul.
A shaykh once told me about a khutbah he gave. His focus was on Allah’s forgiveness, on the...
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Hammad Fahim
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السنة الماضية
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المراجع
آية ١٠٨:١٢، ٤٥:٣٣-٤٦
NEW THEME ANNOUNCEMENT 👋🏼💥🌟
The Quran describes the role of the Prophet (peace be upon him) as a caller to Allah SWT.
'O Prophet! We have sent you as a witness, and a deliverer of good news, and a Warner, and a caller to ˹the Way of˺ Allah by His command, and a beacon of light'. (33:45-46)
Indeed Dawah was a role and responsibility assigned to all prophets, and through their example and wisdom, believers are commanded to also join this e...
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