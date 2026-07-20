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الأحزاب
٣٨
٣٨:٣٣
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا ٣٨
مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍۢ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًۭا مَّقْدُورًا ٣٨
مَّا
كَانَ
عَلَى
ٱلنَّبِيِّ
مِنۡ
حَرَجٖ
فِيمَا
فَرَضَ
ٱللَّهُ
لَهُۥۖ
سُنَّةَ
ٱللَّهِ
فِي
ٱلَّذِينَ
خَلَوۡاْ
مِن
قَبۡلُۚ
وَكَانَ
أَمۡرُ
ٱللَّهِ
قَدَرٗا
مَّقۡدُورًا
٣٨
ما كان على النبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ الله له من زواج امرأة مَن تبنَّاه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خَلَوا من قبل، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا لا بد من وقوعه.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Talha Majeed
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قبل ١٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٨:٣٣، ٢٣:٤٨، ٤٣:٣٥، ٦٢:٣٣، ٨٥:٤٠
During the recitation of the Quran in Taraweeh a single phrase kept catching my attention, "سُنَّةَ ٱللَّهِ",, the Way of Allah.
I decided to do some research to see how Allah uses this phrase across the Quran and in what context.
I found this phrase mentioned directly 5 times, however there could be some I missed.
What I noticed when reading the context and tafsirs of these verses was that this phrase is always used against the disbelievers,...
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