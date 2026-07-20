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الأحزاب
٣٧
٣٧:٣٣
واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المومنين حرج في ازواج ادعيايهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ٣٧
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌۭ مِّنْهَا وَطَرًۭا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌۭ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًۭا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًۭا ٣٧
وَإِذۡ
تَقُولُ
لِلَّذِيٓ
أَنۡعَمَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡهِ
وَأَنۡعَمۡتَ
عَلَيۡهِ
أَمۡسِكۡ
عَلَيۡكَ
زَوۡجَكَ
وَٱتَّقِ
ٱللَّهَ
وَتُخۡفِي
فِي
نَفۡسِكَ
مَا
ٱللَّهُ
مُبۡدِيهِ
وَتَخۡشَى
ٱلنَّاسَ
وَٱللَّهُ
أَحَقُّ
أَن
تَخۡشَىٰهُۖ
فَلَمَّا
قَضَىٰ
زَيۡدٞ
مِّنۡهَا
وَطَرٗا
زَوَّجۡنَٰكَهَا
لِكَيۡ
لَا
يَكُونَ
عَلَى
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
حَرَجٞ
فِيٓ
أَزۡوَٰجِ
أَدۡعِيَآئِهِمۡ
إِذَا
قَضَوۡاْ
مِنۡهُنَّ
وَطَرٗاۚ
وَكَانَ
أَمۡرُ
ٱللَّهِ
مَفۡعُولٗا
٣٧
وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم-
وأنعمت عليه بالعتق:
أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا زيد، وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، والله تعالى مظهر ما أخفيت،
وتخاف المنافقين أن يقولوا:
تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدتها، زوجناكها; لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية،
ثم أُبطلت بقوله تعالى:
{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}
.
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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آية ٣٧:٣٣
من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته: أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفُرقة. السعدي:666.
السؤال: ما الذي ينبغي أن يُشار به على من أراد ترك زوجته؟
الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بلغ البلاغ المبين؛ فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. السعدي:666.
السؤال: بَلَغَ النبي -صلى الله عليه وسلم- غاية الصدق في تبليغ ما أوحي إليه، كيف تستشهد على ذلك من هذه الآية؟
التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصًا ...
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Beenish Ameen
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السنة الماضية
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المراجع
آية ٣٧:٣٣
Although there is more to this verse, I would like to focus on a specific part: It highlights the fact that we often fear people more than we fear Allah.
Allah is our Rabb; He is our Creator, Provider, Sustainer, Guardian, and Helper. He is closer to us than our own jugular vein and is the King of the Universe, possessing absolute authority over everything between the heavens and the earth. Yet, whom do we fear? People?
The fear of being judge...
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٨
٣
Abdus Samiul Basir
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قبل ٤ سنوات
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آية ٣٧:٣٣
He who contemplates (tafakkur) the consequences of this life will take all precautions. He who is certain of the long journey he is about to embark will be adequately prepared for travelling.
I wonder at a person who is certain of a matter yet still neglects it, and is confident of the harm of a matter yet still delves into it!
'You worry about mankind whereas Allah had a better right that you should fear Him.' [al-Ahzaab (33):37]
[It is iro...
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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آية ٣٧:٣٣
Some overlooked benefits of this verse mention by Sheikh Alsa3di RahimahuAllah
1. The status of Zaid as being the only companion mentioned by name in the qura , who was also called the Beloved and his son Usama was the beloved the son of the beloved as they were loved by the prophet so much SAW
2. Allah mentioned he has favored Zaid when he said an3ama alaihim and hat shows his great status as well as we ask Allah to be amongst those he favors...
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