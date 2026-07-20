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الأحزاب
٣٣
٣٣:٣٣
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ٣٣
وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًۭا ٣٣
وَقَرۡنَ
فِي
بُيُوتِكُنَّ
وَلَا
تَبَرَّجۡنَ
تَبَرُّجَ
ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ
ٱلۡأُولَىٰۖ
وَأَقِمۡنَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَأَطِعۡنَ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓۚ
إِنَّمَا
يُرِيدُ
ٱللَّهُ
لِيُذۡهِبَ
عَنكُمُ
ٱلرِّجۡسَ
أَهۡلَ
ٱلۡبَيۡتِ
وَيُطَهِّرَكُمۡ
تَطۡهِيرٗا
٣٣
والْزَمْنَ بيوتكن، ولا تخرجن منها إلا لحاجة، ولا تُظهرن محاسنكن، كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام، وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر. وأدِّين -يا نساء النبي- الصلاة كاملة في أوقاتها، وأعطين الزكاة كما شرع الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، إنما أوصاكن الله بهذا؛ ليزكيكنَّ، ويبعد عنكنَّ الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-، ويطهِّر نفوسكم غاية الطهارة.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٣:٣٣
قيل لسودة -رضي الله عنها-: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله بأن نقرّ في بيوتنا. وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل. ابن جزي: 2/188
السؤال: كيف امتثلت أمهات المؤمنين لهذه الآية؟
وهذا نص في دخول أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولًا واحدًا. ابن كثير:3/465.
السؤال: كيف تبطل الآية الكريمة رأي الشيعة في آل البيت؟
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Hira Younus
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٣٣:٣٣
Mothers of believers and by extension all Muslim women are being commanded by Allah Subhana wa taala to be at their homes and the next thing he says is not to do 'tabarruj of jahilia' . I was deeply reflecting and pondering over this sequence of commands how a woman sitting at home could do tabarruj? In the age of internet and fast social media , it has become easy to do tabarruj while sitting at home . The so called 'digital marketing ' for pur...
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٣
Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤١ أسبوعًا
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آية ٣٢:٣٣-٣٣
Bismillah
In Surah Al-Ahzab, Allah says 'ittaqullah' — be mindful of Allah, be conscious of Him in all that you do. What’s striking is where this command appears: not only in moments of war, leadership, or public duty, but in verses about home life, marriage, emotions, and relationships. It is as if Allah is saying, Your private life, your feelings, your family — these, too, are part of your faith.
This teaches a deep truth: spiritual strength...
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٣
UmAyoub
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قبل ٤ سنوات
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آية ٣١:٣٣-٣٥
Most beautiful verses for every women who want to be like the wives of the prophet peace be upon him.
The women who were promised paradise and will be our leaders on day of judgement were majorly housewives.
They weren't activists, black-belts, Congress members, great teachers of Islam, influencers with thousands of followers, travel gurus, haafidhas or at fore fronts of wars.
Allah wants us to have 'Waqar'
*The word qarna in the original is ...
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