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الأحزاب
٣٢
٣٢:٣٣
يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ٣٢
يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍۢ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌۭ وَقُلْنَ قَوْلًۭا مَّعْرُوفًۭا ٣٢
يَٰنِسَآءَ
ٱلنَّبِيِّ
لَسۡتُنَّ
كَأَحَدٖ
مِّنَ
ٱلنِّسَآءِ
إِنِ
ٱتَّقَيۡتُنَّۚ
فَلَا
تَخۡضَعۡنَ
بِٱلۡقَوۡلِ
فَيَطۡمَعَ
ٱلَّذِي
فِي
قَلۡبِهِۦ
مَرَضٞ
وَقُلۡنَ
قَوۡلٗا
مَّعۡرُوفٗا
٣٢
يا نساء النبيِّ -محمد- لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنَّ من النساء، إن عملتن بطاعة الله وابتعدتن عن معاصيه، فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لَيِّن يُطمع الذي في قلبه فجور ومرض في الشهوة الحرام، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وقُلن قولا بعيدًا عن الريبة، لا تنكره الشريعة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٢:٣٣
فضلهن الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء؛ إلا أنه يخرج من هذا العموم: فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. ابن جزي: 2/188.
السؤال: ما شرط تفضيل أمهات المؤمنين على سائر النساء؟ ومن غيرهن حصلن على هذا التفضيل؟
فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسب...
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١
٠
tareq abed
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٤٣:٤، ١٠٢:٤، ٣٠:٢٤، ٤٣:٢، ١٠١:٤، ٥٣:٣٣، ٣٢:٣٣، ٣٢:١٧، ٢٣٩:٢
Anyone who ponders on what Allah swt has legislated in the Quran and Sunnah will very soon come to realize that whenever Allah SWT likes for something to be done he opens all the doors to facilitate it to be done.
For example, Allah SWT loves for us to pray, so he made it easy to pray regardless of what situation you are in. If in fear, you can pray the fear prayer,. If you unsure the direction of the qiblah, you are forgiven for praying in ...
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١٩
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Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤١ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٢:٣٣-٣٣
Bismillah
In Surah Al-Ahzab, Allah says 'ittaqullah' — be mindful of Allah, be conscious of Him in all that you do. What’s striking is where this command appears: not only in moments of war, leadership, or public duty, but in verses about home life, marriage, emotions, and relationships. It is as if Allah is saying, Your private life, your feelings, your family — these, too, are part of your faith.
This teaches a deep truth: spiritual strength...
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٣
UmAyoub
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ٣١:٣٣-٣٥
Most beautiful verses for every women who want to be like the wives of the prophet peace be upon him.
The women who were promised paradise and will be our leaders on day of judgement were majorly housewives.
They weren't activists, black-belts, Congress members, great teachers of Islam, influencers with thousands of followers, travel gurus, haafidhas or at fore fronts of wars.
Allah wants us to have 'Waqar'
*The word qarna in the original is ...
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