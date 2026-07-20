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الأحزاب
٢٩
٢٩:٣٣
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ٢٩
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٢٩
وَإِن
كُنتُنَّ
تُرِدۡنَ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ
وَٱلدَّارَ
ٱلۡأٓخِرَةَ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
أَعَدَّ
لِلۡمُحۡسِنَٰتِ
مِنكُنَّ
أَجۡرًا
عَظِيمٗا
٢٩
وإن كنتن تردْنَ رضا الله ورضا رسوله وما أعدَّ الله لكُنَّ في الدار الآخرة، فاصبرْنَ على ما أنتُنَّ عليه، وأطعن الله ورسوله، فإن الله أعد للمحسنات منكنَّ ثوابًا عظيمًا.
(وقد اخترن الله ورسوله، وما أعدَّ الله لهن في الدار الآخرة)
.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٩:٣٣
وفي هذا التخيير فوائد عديدة:... ومنها: إظهار رفعتهن، وعلو درجتهن، وبيان علو هممهن؛ أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. السعدي:663.
السؤال: في هذا التخيير إظهار لترفع أمهات المؤمنين، فبَيِّن وجه ذلك.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_29
#وقفة_تدبرية
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Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل ٤٠ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٨:٣٣-٢٩
Bismillah
Surah Al-Ahzab offers a profound framework for understanding the sacredness of marriage and family life in Islam. It portrays marriage not merely as a social contract but as a spiritual partnership built on respect, faith, and shared responsibility. The verses that address the Prophet ﷺ and his household serve as timeless reminders that dignity, humility, and devotion to Allah form the essence of a strong marital bond.
Through the P...
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