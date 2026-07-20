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الأحزاب
٢٥
٢٥:٣٣
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المومنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٢٥
وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًۭا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًۭا ٢٥
وَرَدَّ
ٱللَّهُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
بِغَيۡظِهِمۡ
لَمۡ
يَنَالُواْ
خَيۡرٗاۚ
وَكَفَى
ٱللَّهُ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ٱلۡقِتَالَۚ
وَكَانَ
ٱللَّهُ
قَوِيًّا
عَزِيزٗا
٢٥
وردَّ الله أحزاب الكفر عن
«المدينة»
خائبين خاسرين مغتاظين، لم ينالوا خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة، وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من الأسباب. وكان الله قويًا لا يُغالَب ولا يُقْهَر، عزيزًا في ملكه وسلطانه.
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القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٥:٣٣
(وكفى الله المؤمنين القتال): بأن أرسل عليهم ريحًا وجنودًا حتى رجعوا، ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم؛ فكفى أمر قريظة بالرعب. القرطبي:16/115.
السؤال: من قوة الله وعزته أن له جنودًا لا يعلمها إلا هو، بين هذا من خلال الآية.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_25
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Umm-e- Hanum
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢٥:٣٣، ٨:٢٠
﷽
Names are our foremost introduction through which we build connections and remember each other, but what about the names of Allah SWT, for HIM are the all beautiful names. Think about the beautiful name of Allah SWT, ٱلْقَوِيُّ meaning the one who commands all power and whose strength is unparalleled to anything else. His strength is truly unlimited and inexhaustible. Man's strength does not compare to that of Allah the Almighty.
This name is...
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٦
٠
Razia Zahra
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١٥٥:٢، ٢١:٣٣-٢٧
In the Name of Allah the Most Gracious, the Kind,
We have been told that we will be subject to trials and tribulations through different ways.
Whilst, we do not have a choice with many of the trials that we are or will be subject to, we do have a choice on how we will face a trial.
Many rocks will crack under pressure. Yet a few rocks that will be immersed under extreme heat and pressure will show resilience during the catastrophic climate wi...
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