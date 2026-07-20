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الأحزاب
٢٣
٢٣:٣٣
من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ٢٣
مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌۭ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًۭا ٢٣
مِّنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
رِجَالٞ
صَدَقُواْ
مَا
عَٰهَدُواْ
ٱللَّهَ
عَلَيۡهِۖ
فَمِنۡهُم
مَّن
قَضَىٰ
نَحۡبَهُۥ
وَمِنۡهُم
مَّن
يَنتَظِرُۖ
وَمَا
بَدَّلُواْ
تَبۡدِيلٗا
٢٣
من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى،
وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس:
فمنهم من وَفَّى بنذره، فاستشهد في سبيل الله، أو مات على الصدق والوفاء،
ومنهم مَن ينتظر إحدى الحسنيين:
النصر أو الشهادة، وما غيَّروا عهد الله، ولا نقضوه ولا بدَّلوه، كما غيَّر المنافقون.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٣:٣٣
فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم؛ فصورهم صور رجال، وأمَّا الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. السعدي:661.
السؤال: ما الرجولة الحقيقية؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=33_23
#وقفة_تدبرية
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٠
Nadia
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٢٣:٣٣
The heroes of Islam today will forever be a thorn in the side of the sterile Zionist war machine. A single man who in his humbleness erases modernity and all that it entails to replace it with Eternity. The cold and dead beasts of technology can no longer comprehend the ancient truths nor can they confront the chivalry and courage of a man animated by His Cause. Saints, knights and warriors still walk this Earth, and Allah's promise rings true. T...
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٩
٠
UmAbdullah
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قبل ٤ سنوات
·
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آية ٢٣:٣٣
Sheikh Muhammad al Shareef, we pray that you are among those who have fulfilled your promise to Allah. We pray that you have succeeded to the highest level with your Lord as you always prayed for us in your messages. We will miss you.
١١
١
Razia Zahra
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قبل ٤ سنوات
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آية ١٥٥:٢، ٢١:٣٣-٢٧
In the Name of Allah the Most Gracious, the Kind,
We have been told that we will be subject to trials and tribulations through different ways.
Whilst, we do not have a choice with many of the trials that we are or will be subject to, we do have a choice on how we will face a trial.
Many rocks will crack under pressure. Yet a few rocks that will be immersed under extreme heat and pressure will show resilience during the catastrophic climate wi...
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١٠
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