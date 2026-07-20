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الأحزاب
١٥
١٥:٣٣
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسيولا ١٥
وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًۭا ١٥
وَلَقَدۡ
كَانُواْ
عَٰهَدُواْ
ٱللَّهَ
مِن
قَبۡلُ
لَا
يُوَلُّونَ
ٱلۡأَدۡبَٰرَۚ
وَكَانَ
عَهۡدُ
ٱللَّهِ
مَسۡـُٔولٗا
١٥
ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق، لا يفرُّون إن شهدوا الحرب، ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم الله على ذلك، ويسألهم عن ذلك العهد، وكان عهد الله مسؤولا عنه، محاسَبًا عليه.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤٤ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٥:٣٣، ١٧٢:٧، ٦٣:٢، ٧:٣٣، ٨٣:٢، ١٣:٥، ٧٢:٣٣، ٦٥:٢، ١١١:٩، ٣٤:١٧، ٢١:٤
Bismillah
The Qur’an shows that the story of humanity is the story of covenants. Before time and history, Allah gathered every soul and asked: 'Am I not your Lord?' and we all replied: 'Yes, we bear witness' (7:172). That first covenant is written into our nature. Whether we remember it or not, we are bound to it.
From there, covenants continued through prophets and nations. Allah entrusted Banī Isrā’īl with pledge after pledge: 'Hold firmly ...
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