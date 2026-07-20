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الأحزاب
١٤
١٤:٣٣
ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سيلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ١٤
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَـَٔاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًۭا ١٤
وَلَوۡ
دُخِلَتۡ
عَلَيۡهِم
مِّنۡ
أَقۡطَارِهَا
ثُمَّ
سُئِلُواْ
ٱلۡفِتۡنَةَ
لَأٓتَوۡهَا
وَمَا
تَلَبَّثُواْ
بِهَآ
إِلَّا
يَسِيرٗا
١٤
ولو دخل جيش الأحزاب
«المدينة»
من جوانبها، ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام، لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرًا.
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Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤٥ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٤:٣٣
Bismillah
Allah in this verse shows what was really inside the hearts of the hypocrites during the Battle of the Trench. He says: 'And if the enemy had entered from all around them and they were asked to fall into fitnah, they would have done so without delay, and they would not have hesitated except for a short while.' The way the words are chosen is very powerful. The Qur’an does not say they would think or struggle—it says they would give in...
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