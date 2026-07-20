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الأحزاب
١٣
١٣:٣٣
واذ قالت طايفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ١٣
وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌۭ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًۭا ١٣
وَإِذۡ
قَالَت
طَّآئِفَةٞ
مِّنۡهُمۡ
يَٰٓأَهۡلَ
يَثۡرِبَ
لَا
مُقَامَ
لَكُمۡ
فَٱرۡجِعُواْۚ
وَيَسۡتَـٔۡذِنُ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمُ
ٱلنَّبِيَّ
يَقُولُونَ
إِنَّ
بُيُوتَنَا
عَوۡرَةٞ
وَمَا
هِيَ
بِعَوۡرَةٍۖ
إِن
يُرِيدُونَ
إِلَّا
فِرَارٗا
١٣
واذكر -أيها النبي- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل
«المدينة»
: يا أهل
«يثرب»
(وهو الاسم القديم
«للمدينة»
)
لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى منازلكم داخل
«المدينة»
، ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة، فيخشون عليها، والحق أنها ليست كذلك، وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال.
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٣:٣٣
(طائفة منهم) أي: قوم كثير من موتى القلوب ومرضاها يطوف بعضهم ببعض. (يا أهل يثرب) عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي -صلى الله عليه وسلم- من: المدينة وطَيْبَة -مع حسنه- إلى الاسم الذي كانت تُدعى به قديمًا -مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف- إظهارًا للعدول عن الإسلام. البقاعي:15/306.
السؤال: لماذا عدلوا إلى الاسم القديم للمدينة عما سماها به النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
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tareq abed
تابع
قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ١٣:٣٣، ٢٧:٣٧-٣٢
One lesson to draw from is that those who leave the obedience of Allah will not rest until they take those who are on his obedience them. The hypprocrites here couldnt stop at retreating until they tried to convince the companions to retreat with them. Maybe to justify their own cowardice or maybe because misery loves company. Allah mentions in Saffat their admission , 'we misled you because we ourselves were misled '. So never let someone who ...
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