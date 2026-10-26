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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الذاريات، الآية 57
الذاريات
٥٧
٥٧:٥١
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
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ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فأنا الرزاق المعطي. فهو سبحانه غير محتاج إلى الخلق، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم.
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