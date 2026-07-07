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الذاريات
٤٢
٤٢:٥١
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
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تفسير السعدي
{ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ }
أي: كالرميم البالية، فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم، دليل على
[كمال]
قوته واقتداره، الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه.