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الذاريات
٤١
٤١:٥١
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
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العربية
تفسير السعدي
أي
{ وفي عَادٍ }
القبيلة المعروفة آية عظيمة
{ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ }
أي: التي لا خير فيها، حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام.