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الذاريات
٣٥
٣٥:٥١
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
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العربية
تفسیر ابنِ کثیر
وقال تعالى ههنا
"فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين"
وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته.