تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الذاريات
٢٨
٢٨:٥١
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
] وه كاتێك كه بینی ناخۆن ههستی به ترس كرد لێیان لهبهر ئهوهی كهسێك نمهكی كهسێكی نهكردایه مانای وایه كه بۆ خێر نههاتووهو بۆ شهڕو خراپه هاتووه [
قَالُوا لَا تَخَفْ
] ئهوانیش كه زانیان لێیان ترسا، وتیان: مهترسێ ئهی ئیبراهیم -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)
] خۆیان پێ ناساند كه ئێمه مهلائیكهتین لهلای خوای گهورهوه هاتووین وه موژدهیان پێدا به منداڵێكی زانا كه ئیسحاق بوو.