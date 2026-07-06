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الذاريات
٢٨
٢٨:٥١
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
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الـتـفـسـيـر الـوسـيـط
( فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ) أى : فأضمر فى نفسه خوفا منهم حين رأى إعراضا عن طعامه ، مع حضهم على الأكل منه ، ومع جودة هذا الطعام .وهنا كشف الملائكة له عن ذواتهم فقالوا ( لاَ تَخَفْ ) أى : لا تخف فإنا رسل الله ( وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ ) أى : وبشروه بغلام سيولد له ، وسيكون كثير العلم عندما يبلغ سن الرشد ، وهذا الغلام إسحاق - عليه السلام - .