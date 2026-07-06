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الذاريات
٢٦
٢٦:٥١
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦)
] به خێرایی و نهێنی چوو بۆ لای خێزانهكهی وه چوو گوێلكێكی سوورهوهكراو و برژاوی بۆ هێنان.