أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 92:6إلى 92:7

وصدق بالحسنى ٦ فسنيسره لليسرى ٧ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧

فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ "لا إله إلا الله" وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.