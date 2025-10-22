أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:37إلى 68:38

ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧ ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨ أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.