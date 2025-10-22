فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ٢٢ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ٢٢ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) ] ئایا دووباره‌ ده‌گه‌ڕێنه‌وه‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ سه‌رده‌می نه‌فامیدا له‌سه‌ری بوون و پشت ئه‌كه‌ن له‌ فه‌رمانی خوای گه‌وره‌ و جیهاد كردن وه‌ ئاشووب له‌سه‌ر زه‌ویدا ئه‌نێنه‌وه‌ وه‌ په‌یوه‌ندی خزمایه‌تیتان ناگه‌یه‌نن، واته‌: نابێ وا بكه‌ن.