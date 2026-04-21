تسجيل الدخول
استمر في التقدم بعد رمضان!
تعرف على المزيد
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأحقاف
٣٥
٣٥:٤٦
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير الجلالين
﴿فَٱصۡبِرۡ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡعَزۡمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد ﴿مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ قَبْلك فَتَكُون ذَا عَزْم وَمِنْ لِلْبَيَانِ فَكُلّهمْ ذَوُو عَزْم وَقِيلَ لِلتَّبْعِيضِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ آدَم لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمࣰا} وَلَا يُونُس لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ} ﴿وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ﴾ لِقَوْمِك نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ قِيلَ كَأَنَّهُ ضَجِرَ مِنْهُمْ فَأَحَبَّ نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ فَأُمِرَ بِالصَّبْرِ وَتَرْك الِاسْتِعْجَال لِلْعَذَابِ فإنه نازل لا محالة ﴿كَأَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوعَدُونَ﴾ مِنْ الْعَذَاب فِي الْآخِرَة لِطُولِهِ ﴿لَمۡ یَلۡبَثُوۤا۟﴾ فِي الدُّنْيَا فِي ظَنّهمْ ﴿إِلَّا سَاعَةࣰ مِّن نَّهَارِۭۚ﴾ هذا القرآن ﴿بَلَـٰغࣱۚ﴾ تَبْلِيغ مِنْ اللَّه إلَيْكُمْ ﴿فَهَلۡ﴾ أَيْ لَا ﴿یُهۡلَكُ﴾ عِنْد رُؤْيَة الْعَذَاب ﴿إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ ٣٥﴾ أي الكافرون
Notes placeholders
close