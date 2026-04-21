الأحقاف
٣٤
٣٤:٤٦
ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٤
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
] وه له ڕۆژی قیامهت كه كافران به چاوی خۆیان ئاگری دۆزهخ ئهبینن پێیان ئهووترێ: ئایا ئهمه حهق نیه؟ ئایا له دونیا پێمان نهووتن كه زیندوو بوونهوه ههیهو ئاگری دۆزهخ ههیه؟ [
قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا
] دانی پێدا دهنێن و ئهڵێن: بهڵێ سوێند به پهروهردگارمان ههیه و حهقهو ڕاسته [
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤)
] پێیان ئهووترێ: دهی بچێژن سزای خوای گهوره بههۆی كوفر كردنتان له دونیادا.
