وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
٣
وحفظنا السماء بالنجوم مِن كل شيطان متمرِّد عاتٍ رجيم.