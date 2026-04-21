يس
٧٧
٧٧:٣٦
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
أَوَلَمۡ
يَرَ
ٱلۡإِنسَٰنُ
أَنَّا
خَلَقۡنَٰهُ
مِن
نُّطۡفَةٖ
فَإِذَا
هُوَ
خَصِيمٞ
مُّبِينٞ
٧٧
Rebar Kurdish Tafsir
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧)
] (ئیبنو عهبباس) دهفهرمێت: (عاصى كوڕى وائیل) ئێسقانێكى رزیوى ههڵگرت و به دهستى وردى كرد، پاشان به پێغهمبهرى خواى -
صلی الله علیه وسلم
- وت: ئایا خواى گهوره له پاش ئهوهى ئهم ئێسقانه ئاوا رزیوه زیندووى دهكاتهوه؟! پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: بهڵێ خواى گهوره دهتمرێنێت پاشان زیندووت دهكاتهوه پاشان دهتخاته ناو ئاگرى دۆزهخهوه، ئهم ئایهتانهى كۆتایی سورهتهكه دابهزى: ئایا مرۆڤ نابینێ كه ئێمه دروستمان كردووه له دڵۆپه ئاوێك بهڵام كاتێك كه گهوره ئهبێ بووه به دوژمنێكی ئاشكراو دژایهتی خوای گهوره ئهكات
