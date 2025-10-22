تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧ اذ نسويكم برب العالمين ٩٨ وما اضلنا الا المجرمون ٩٩

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩