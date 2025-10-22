وما اضلنا الا المجرمون ٩٩ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ﴾ عَنْ الْهُدَى ﴿إِلَّا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٩٩﴾ أَيْ الشَّيَاطِين أَوْ أَوَّلُونَا الَّذِينَ اقْتَدَيْنَا بِهِمْ