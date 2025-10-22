قال رب ان قومي كذبون ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ١١٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله: رب إن قومي أصروا على تكذيبي، فاحكم بيني وبينهم حكمًا تُهلك به مَن جحد توحيدك وكذَّب رسولك، ونجني ومَن معي من المؤمنين مما تعذب به الكافرين.