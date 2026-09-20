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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 4
Ar-Rum
4
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
ﲩ
بِضۡعِ
ﲪ
سِنِينَۗ
ﲫﲬ
لِلَّهِ
ﲭ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲮ
مِن
ﲯ
قَبۡلُ
ﲰ
وَمِنۢ
ﲱ
بَعۡدُۚ
ﲲﲳ
وَيَوۡمَئِذٖ
ﲴ
يَفۡرَحُ
ﲵ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﲶ
٤
ﲷ
within three to nine years.
1
The ˹whole˺ matter rests with Allah before and after ˹victory˺. And on that day the believers will rejoice
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.