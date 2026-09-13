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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 42
Ar-Ra'd
42
13:42
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
وَقَدۡ
ﳐ
مَكَرَ
ﳑ
ٱلَّذِينَ
ﳒ
مِن
ﳓ
قَبۡلِهِمۡ
ﳔ
فَلِلَّهِ
ﳕ
ٱلۡمَكۡرُ
ﳖ
جَمِيعٗاۖ
ﳗﳘ
يَعۡلَمُ
ﳙ
مَا
ﳚ
تَكۡسِبُ
ﳛ
كُلُّ
ﳜ
نَفۡسٖۗ
ﳝﳞ
وَسَيَعۡلَمُ
ﳟ
ٱلۡكُفَّٰرُ
ﳠ
لِمَنۡ
ﳡ
عُقۡبَى
ﳢ
ٱلدَّارِ
ﳣ
٤٢
ﳤ
Those ˹disbelievers˺ before them ˹secretly˺ planned, but Allah has the ultimate plan. He knows what every soul commits. And the disbelievers will soon know who will have the ultimate outcome.
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